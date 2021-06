Teatro Astra: a giugno spettacoli per tutti

Prime nazionali, spettacoli premiati, progetti speciali, gli incontri di “Astranauti” e il nuovo progetto estivo per bambini e ragazzi “Astracamp”.

Sarà un giugno pieno di proposte, quello del Teatro Astra. Dopo gli eventi di riapertura di maggio, parte infatti “Ritorno in famiglia”, una programmazione che vedrà lo storico spazio teatrale di Contrà Barche ospitare, dal 5 al 26 giugno, un calendario di spettacoli diviso in tre sezioni principali – “adulti”, “bambini e famiglie” e “per tutti”, più una sezione “extra” che include, tra le altre cose, gli incontri di “Astranauti” per assistere alle prove di spettacoli in fase di creazione e partecipare alle scelta di alcuni titoli per la prossima stagione. Infine, il 28 giugno parte il nuovo progetto estivo “Astracamp”, che continuerà fino a settembre, per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Una programmazione curata da La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale per il Comune di Vicenza, con il contributo del Ministero della Cultura.

Inaugura il calendario, sabato 5 giugno (ore 20) per la sezione “per tutti”, lo spettacolo “Simposio del Silenzio” di Lucrezia Maimone, vincitore dell’azione del Network Anticorpi XL: una creazione di teatro-danza, magia, acrobatica e nouveau cirque per una per tutte le età, immersa in un mondo di nuvole che amoreggiano, orchi e gigantesse, animali fantastici, grandi conigli e uccelli rapaci. L’evento è parte di Danza in Rete Festival Vicenza Schio ed è organizzato al Teatro Astra dalla Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza grazie alla collaborazione con La Piccionaia.

La programmazione “per tutti” prosegue” mercoledì 16 giugno (ore 20.15) con i due spettacoli vincitori ex-aequo del Premio Scenario Infanzia 2020, “Arturo” di Nardinocchi / Matcovich, e giovedì 17 giugno (ore 18) con “Casa nostra” di Hombre Collettivo, entrambi in prima nazionale e dedicati ad adulti e ragazzi dai 13 anni in su.

Parte invece domenica 6 giugno la sezione “adulti” con un appuntamento speciale di “Poetry slam” condotto da Lorenzo Maragoni, esito finale di un progetto di sostengo alle nuove generazioni voluto da Rotary Club, che vedrà i giovani poeti delle scuole superiori di Vicenza “sfidarsi” in una competizione amichevole a colpi di poesie brevi, fulminanti e originali, di fronte ad un pubblico di spettatori e spettatrici che eleggeranno il vincitore. Venerdì 11 giugno (ore 20.30) sarà invece la volta di Lunazione con “Il colloquio”, spettacolo vincitore del Premio Scenario Periferie 2019 che, a partire dal una indagine nel carcere di Poggioreale a Napoli, che porta in scena i legami, l’attesa, l’antropologia e gli spiragli onirici di quel tempo sospeso che precede l’ammissione ai colloqui periodici con i detenuti e in cui il cui il femminile è sostituzione del maschile assente.

Ultima, ma non per importanza, la sezione “famiglie e bambini”, che sarà interamente ospitata nel Giardino del Teatro Astra. Si comincia sabato 12 giugno (ore 18) con Valentina Dal Mas e il suo “Mostro Giramondo”, per proseguire sabato 19 giugno (ore 18) con “Storie e Filastrocche per giocare” di Gianni Franceschini e sabato 26 giugno (ore 18) con “Alice Cascherina” di Julio Escamilla, tutti prodotti da La Piccionaia.

Biglietti sezione “bambini e famiglie”: unico 5 euro, carnet 3 spettacoli 12 euro. Gli spettacoli si volgeranno nel Giardino del Teatro Astra, in caso di maltempo verranno rimandati.

Biglietti sezione “per tutti”: unico 5 euro.

Sezione “per adutl”: “Poetry Slam” gratuito, “Il colloquio” unico 10 euro.

Gli spettacoli saranno in presenza e nel rispetto di tutte le norme di sicurezza del caso. I posti sono limitati, la prenotazione è obbligatoria (prevendita consigliata).

Info, prenotazioni e prevendite: Ufficio Teatro Astra - Contrà Barche 55 (Vicenza) - telefono 0444 323725