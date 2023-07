Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

L’arte di imparare ad arrangiarsi fin da bambini. Una pratica che continuerà per tutta la vita. A volte furbescamente, a volte con un sorriso. L’arte di trovare nella vita di tutti i giorni la burla, quella che regala gioia e spensieratezza. Perchè la vita è troppo seria per poter essere presa sul serio!

Un copione scritto a tre mani…destre: Gianluca, Luca & Lanfranco. Tutti uniti dalla passione per il teatro.

“Il sorriso dura un istante ma il suo ricordo può durare una vita intera”

GIOVEDÌ 3/8/2023 DALLE ORE 21:00

Te rangito o feto da solo?

Caselle Di Sommacamagna