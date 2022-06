Slow Food presenta al Drunken Duck le birre premiate dalla guida Birre d'Italia 2023

Giovedì 30 giugno, a partire dalle 19:00, in collaborazione con Slow Food, il Drunken Duck di Quinto presenta la Guida alle Birre d'Italia 2023. Per l'occasione saranno in birreria i curatori della guida, i birrifici veneti vincitori, i birrai e persino le loro birre chiocciolate.



Birrifici presenti: Crak, Lucky Brews, Mastino, Ofelia, Sièman, 32 Via dei Birrai