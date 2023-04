Tarassa... & co. | Escursione alla scoperta delle erbe spontanee e picnic a tema

Indirizzo non disponibile

In occasione della 16^ rassegna gastronomica "A tavola con il Tarassaco di Conco De.Co", proponiamo un'escursione tra i prati e i pascoli di Rubbio, splendida località montana situata nel versante meridionale dell'Altopiano dei Sette Comuni.

Protagonista della mattinata sarà ovviamente il tarassaco, erba spontanea tra le più conosciute e utilizzate in cucina, ma nel cammino avremo modo di conoscere anche altre piante selvatiche commestibili, scoprendone caratteri distintivi e curiosità botaniche.

Al termine dell'escursione ci faremo recapitare uno speciale picnic realizzato per l'occasione dal "cuoco di montagna" Elvis Pilati (menu di seguito).

ESCURSIONE NEL VERSANTE SUD DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO ALLA SCOPERTA DELLE ERBE SPONTANEE E PICNIC A TEMA

QUANDO: domenica 7 maggio 2023

Ore 9:30

Ritrovo presso il ristorante Milleluci (Rubbio) | link Maps: https://goo.gl/maps/XpH2eNeYpAxdaoKA7

DURATA ESCURSIONE: circa 3 ore, soste incluse

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: facile. Lunghezza 6 km, dislivello 130 m.

COSTI ESCURSIONE GUIDATA

€ 15,00 adulti

€ 5,00 ragazzi dagli 11 ai 16 anni

GRATIS sotto gli 11 anni

PICNIC

€ 25,00

Include:

- Cous cous con verdure ed erbe spontanee

- Hamburger con tarassaco e asiago fresco (alternativa vegetariana con frittatina)

- Crostatina con crema alla melissa, confettura di mele e sambuco.

EQUIPAGGIAMENTO: scarponcini da trekking, bastoncini da trekking (consigliati), scorta personale d'acqua, spuntino, abbigliamento a strati, giacca antipioggia, telo da picnic.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 16.00 del giorno prima via whatsapp/sms o email:

348 8630711

chiara.guidanatura@gmail.com



ACCOMPAGNAMENTO CON GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA