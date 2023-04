Tarassaco: escursione alla scoperta delle erbe spontanee e pranzo a tema

Indirizzo non disponibile

In occasione della 16^ rassegna gastronomica "A tavola con il Tarassaco di Conco De.Co", viene proposta un'escursione tra i prati e i pascoli di Rubbio, splendida località montana situata nel versante meridionale dell'Altopiano dei Sette Comuni.



Protagonista della mattinata sarà ovviamente il tarassaco, erba spontanea tra le più conosciute e utilizzate in cucina, ma nel cammino avremo modo di conoscere anche altre piante selvatiche commestibili, scoprendone caratteri distintivi e curiosità botaniche.



Al termine dell'escursione sarà possibile partecipare ad un raffinato pranzo ideato e realizzato per l'occasione dal "cuoco di montagna" Elvis Pilati presso il suo ristorante Milleluci (menu di seguito).

ESCURSIONE NEL VERSANTE SUD DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO ALLA SCOPERTA DELLE ERBE SPONTANEE E PRANZO A TEMA

QUANDO: domenica 23 aprile 2023

Ore 9:30

Ritrovo presso il ristorante Milleluci (Rubbio) | link Maps: https://goo.gl/maps/XpH2eNeYpAxdaoKA7

DURATA ESCURSIONE: circa 3 ore, soste incluse

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: facile. Lunghezza 6 km, dislivello 150 m.

COSTI ESCURSIONE GUIDATA

€ 15,00 adulti

€ 5,00 ragazzi dagli 11 ai 16 anni

GRATIS sotto gli 11 anni

PRANZO*

€ 50,00

Il menu include:

- Benvenuto della casa a base di erbe spontanee e asparagi

- Carpaccio marinato da noi con asparagi

- Uovo morbido cotto a bassa temperatura con tarassaco e fonduta di formaggio Asiago

- Tagliolini al pesto di tarassaco

- Costine di manzo cotte a bassa temperatura, con tarassaco

- Sorbetto alle erbe aromatiche

- Crostatina con crema alla melissa

* Il pranzo è facoltativo, prenotazioni entro venerdì 21 aprile.

EQUIPAGGIAMENTO: scarponcini da trekking, bastoncini da trekking (consigliati), scorta personale d'acqua, spuntino, abbigliamento a strati, giacca antipioggia.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 18.00 del giorno prima (se si intende fare solo l'escursione) o entro venerdì 21 aprile (escursione + pranzo) via whatsapp/sms o email:

348 8630711

chiara.guidanatura@gmail.com

ACCOMPAGNAMENTO CON GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA