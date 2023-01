Tangox3, barrio de tango al Borsa di Lonigo

Mercoledì 1 febbraio 2023 il Borsa di Lonigo propone alle 21 il concerto TANGOX3 – "Barrio de Tango". Se c’è una musica che si possa ascoltare con pari dignità in una prestigiosa sala da concerto, in un auditorium ma anche in un locale dei “barrios” più popolari di Buenos Aires o di una qualsiasi città europea, questa è senza alcun dubbio il tango. Che sia suonato per il puro ascolto o contestualizzato al ballo, il tango ti colpisce sempre e comunque per la sua struggente anima, per le melodie ed i ritmi che il suo strumento principe, il bandoneon, sa sprigionare e questo “Barrio de tango” nasconde e poi ne rivela tutto il fascino, grazie anche al repertorio accuratamente scelto, un’antologia degli autori che lo hanno traghettato attraverso tutto il ventesimo secolo.

Ripercorrendo la storia del tango, si alternano le composizioni del tango classico ai tanghi da sala da concerto di Astor Piazzolla. Il risultato è un suggestivo viaggio immaginario nel mondo del tango.

TANGOX3 – "Barrio de Tango"

Fondato da Luca Degani (bandoneòn), Leonardo Sapere (violoncello) e Giannantonio Mutto (pianoforte), Tangox3 ha iniziato la sua attività nel 2005 per proseguire un percorso, avviato da anni, sul repertorio del tango argentino. La ricerca artistica di Tangox3 si rivolge in particolare alle composizioni di Astor Piazzolla, ma negli anni ha esteso i suoi interessi anche al tango classico, includendo nel repertorio alcune delle più note composizioni della Guardia Vieja. Nel corso degli anni ha prodotto spettacoli di successo come Così sì balla il tango e Buenos Aires Hora Cero, registrando sempre il tutto esaurito, e ha collaborato con importanti realtà della scena teatrale e artistica veronese come l’orchestra I Virtuosi Italiani e, recentemente, con il famoso ballerino argentino Miguel Angel Zotto. TangoX3 ha al suo attivo alcune registrazioni come il live Tango e i cd "Dedicado a… " e " Il viaggio infinito" ; quest’ultimo contiene composizioni originali di Giannantonio Mutto, che sono entrate stabilmente nel repertorio del trio. Nel maggio 2017 è stato pubblicato Barrio de Tango, con nuove interpretazioni di brani di Piazzolla e del tango classico.

MERCOLEDÌ ALLE ORE 21:15

