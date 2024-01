Tamara de Lempicka, il romanzo "Diva d'acciaio" di Valentina Casarotto a villa Caffo

Incontro con l'autrice a Villa Caffo di Rossano Veneto promosso dalla Biblioteca G. Cisco e il Gruppo di Lettura "Il libro aperto".

La scrittrice vicentina Valentina Casarotto propone storie e retroscena del suo nuovo romanzo storico, sulla pittrice Tamara de Lempicka. Alla vigilia del secondo conflitto mondiale, l'artista chiede il visto per entrare negli Stati Uniti, ma, sospettata di essere una spia russa, l'FBI affida un'indagine sotto copertura alla giornalista Clare Bryce per tracciarne un profilo psicologico attraverso una serie di interviste a coloro che l'hanno conosciuta e frequentata dall'infanzia agli anni della sua consacrazione artistica.

Ne esce il ritratto di una donna determinata, fiera, ambiziosa perché consapevole del proprio valore.

Una incantatrice, capace di stregare l'Europa degli anni Venti, e di ammaliare in egual misura i lettori di oggi.

Il romanzo storico, rigoroso e avvincente che ha la veste della spy story, è entrato tra i sei finalisti del prestigioso premio Fiuggi Storia 2023.



L’incontro sarà anche l’occasione per vedere una carrellata dei dipinti e di foto d’epoca dell’artista.