Talkout festival, incontro con Lorenzo Barone

A TalkOut Festival il 29 luglio ci sarà Lorenzo Barone, viaggiatore.



Appena compiuti i diciotto anni, in sella alla vecchia bici della madre capisce di poter coprire lunghe distanze, per ritrovare quella connessione con la natura incontaminata che sola riesce a farlo sentire a casa. Decide di percorrere quasi 8.000 chilometri attraversando il Nord Italia, una parte della Francia, la Spagna e il Portogallo, dove ammira una delle scogliere più incredibili al mondo. Quando torna (sempre in bici), Lorenzo sa di non poter più rinunciare a sensazioni del genere: quel viaggio diventa solo il primo di una lunga serie. Da allora, non smette più. Fa il giocoliere di strada per comprare una nuova bici, poi attraversa il Nord Europa e resta senza parole al cospetto dell’aurora boreale. Si avventura tra i ghiacciai dell’Islanda. Attraversa, sempre in bicicletta, d’inverno, la Strada del Pamir, in Kirghizistan e Tagikistan. Visita il Marocco, la Turchia, il Giappone e l’India. In meno di nove anni, pedala per oltre centomila chilometri, senza mai realmente fermarsi, nemmeno davanti a una vertebra rotta o a una pandemia globale.