Talkout festival, incontro con Giulia Blasi

L'ospite della prima serata di TalkOut sarà Giulia Blasi. Scrittrice e formatrice, autrice di diversi romanzi, dei saggi Manuale per ragazze rivoluzionarie e Rivoluzione Z e di Brutta - Storia di un corpo come tanti, editi da Rizzoli. Ha all'attivo diverse campagne di sensibilizzazione su questioni relative ai diritti civili e di autodeterminazione, fra le quali #quellavoltache, antesignana di #metoo in Italia. A TalkOut a Thiene presenterà anche il suo ultimo romanzo, Cose mai successe, è uscito il 2 aprile 2024 per Rizzoli.