“Tali e Quali”: una settimana dedicata agli amici a 4 zampe al Centro Palladio

Dal 12 al 18 settembre ci sarà un evento al Centro Commerciale Palladio che metterà al centro gli animali e i loro padroni: “Tali e Quali”.

Quante volte ci è capitato di notare una certa somiglianza tra una persona e il suo animale domestico? Il Centro Palladio ha organizzato un evento dedicato proprio a loro, “Tali e Quali”: in galleria, dalle 15.00 alle 19.30 sarà possibile farsi scattare una fotografia in compagnia del proprio animale di compagnia presso il set fotografico allestito per l’occasione.

In più, domenica 18 settembre ci sarà una grande sfilata a quattro zampe, a cui ci si può iscrivere in galleria dalle 15.00 alle 19.30, e la dimostrazione dei cani molecolari (addestrati a fiutare anche le più piccole particelle di odori) in addestramento.

Dal 12 al 18 settembre, dalle 15.00 alle 19.30, tutti gli amanti degli animali potranno vivere una divertente settimana al Centro Commerciale di Vicenza, tra scatti fotografici, sfilata e altro ancora.

Gli eventi organizzati dal Centro Commerciale Palladio mettono sempre al centro gli interessi della sua clientela, basti pensare agli appuntamenti passati come il Palladio Sport Festival, la Boxe mania o la VR Experience: Palladio è molto di più di una meta per lo shopping, è il luogo dove i desideri di tutti prendono forma in giornate uniche e indimenticabili.