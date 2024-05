Taci anzi parla | l'io in rivolta

TACI, ANZI PARLA. La voce di Carla Lonzi all’origine del femminismo

Da un’idea di Patricia Zanco / fatebenesorelle, in collaborazione con FLUSSE.



Sei incontri tra performance e dialoghi per scoprire insieme come i bisogni, i diritti e le rappresentazioni delle donne sono cambiati nel tempo.



Giovedì 30 maggio alle 17.30 prosegue il percorso all’Odeo del Teatro Olimpico, in Stradella del Teatro Olimpico 8, Vicenza, con Maria Luisa Boccia, filosofa politica.



Nel 1990 per La Tartaruga viene pubblicato “L' io in rivolta. Vissuto e pensiero di Carla Lonzi”, con il quale Maria Luisa Boccia ripercorre le opere di Lonzi, dal periodo di critica d’arte al diario autocoscienziale, passando anche per le poesie più giovanili, per ricostruire il filo che lega vita e pensiero.



Da sempre impegnata in politica e nel movimento femminista, Maria Luisa Boccia è dal 2015 Presidente del Centro per la Riforma dello Stato. È stata docente di Filosofia politica all’Università di Siena. È stata senatrice nella XV legislatura. Il suo percorso politico inizia nel 1964 nel Pci, dove ricopre ruoli di responsabilità nella Direzione nazionale, nelle strutture locali e sociali. Negli anni settanta è stata fondatrice delle riviste femministe “ Rosa. Quaderni di studio e di movimento sulla condizione della donna” "Memoria”, “Orsaminore”, “Reti. Pratiche e saperi di donne”.

Tra le sue pubblicazioni: L'Io in rivolta. Vissuto e pensiero di Carla Lonzi (La Tartaruga, 1990), L'eclissi della madre, con Grazia Zuffa (Pratiche Editrice, 1998), La differenza politica. Donne e cittadinanza (Il Saggiatore, 2002), Con Carla Lonzi (Ediesse, 2014), Le parole e i corpi. Scritti femministi (Ediesse, 2018), Tempi di guerra. Riflessioni di una femminista (Manifestolibri, 2023).



Interpretazioni a cura di Patricia Zanco.



Ingresso libero.



“TACI, ANZI PARLA. La voce di Carla Lonzi all’origine del femminismo” è realizzato in collaborazione con Comune di Vicenza, Consigliera di Parità della Provincia di Vicenza, Fondazione Monte di Pietà, Accademia Olimpica, CISL Vicenza, UIL Veneto, CGIL Vicenza, Casa di Cultura Popolare, Biblioteca Civica Bertoliana e Presenza Donna.



I PROSSIMI INCONTRI



• Martedì 11 giugno ore 18.15 •

Presenza Donna – Chiostro

ARMANDE SONO IO

Con Chiara Zamboni, filosofa



• Martedì 25 giugno ore 18.30 •

Giardino di Santa Corona

VAI PURE - Dialogo con Pietro Consagra

Con Linda Bertelli, filosofa

e Marta Equi Pierazzini, ricercatrice e docente

+ Aperitivo e proiezione alle 21.00 del documentario

ALZARE IL CIELO. RITRATTO DI CARLA LONZI.

2002, Regia di Gianna Mazzini, 30’



• Giovedì 4 luglio ore 21.00 •

Porto Burci

IO SONO LA MIA AVVENTURA



e Daniela Pietta, femminista e ricercatrice indipendente