Taci anzi parla | Armande sono io

Sei incontri tra performance e dialoghi per scoprire insieme come i bisogni, i diritti e le rappresentazioni delle donne sono cambiati nel tempo. Da un’idea di Patricia Zanco / fatebenesorelle, in collaborazione con FLUSSE.



Martedì 11 giugno alle 18.15 nel Chiostro di Presenza Donna (ingresso da Contrà S. Francesco Vecchio, 20, Vicenza) in compagnia della filosofa Chiara Zamboni.



"…le donne osano mostrare il risultato del loro pensiero, ma non il dramma della propria vita. Neppure a se stesse. A me invece interessa proprio in che modo, attraverso quali passaggi di esperienza, quali gesti, tono, decisioni, conflitti, si arriva a quelle conclusioni. … Se si cerca la quadratura del cerchio, ossia se si accetta una forma precostituita cui adattare la propria forma, l'espressione di sé non prende corpo."

Nel 1982, anno della sua morte, Carla Lonzi sta lavorando su opere di Molière come "Le preziose ridicole" e "Le intellettuali", in cui compare il personaggio di Armande. Con Anna Piva guarda attraverso questi e altri riferimenti letterari le proprie esperienze sentimentali e delusioni amorose.



Chiara Zamboni è una filosofa italiana e ha insegnato Filosofia teoretica all’Università degli Studi di Verona. Nel 1984 è stata co-fondatrice della comunità di filosofia femminile “Diotima” con Luisa Muraro, Adriana Cavarero, Wanda Tommasi e altre. Svolge da molti anni una ricerca nell’ambito del pensiero della differenza sessuale, come metodo ermeneutico di lettura dei segni della realtà e orientamento a pratiche trasformative soggettive, relazionali e di contesti.

Ha partecipato a tutte le pubblicazioni di Diotima e fa parte della redazione della rivista di filosofia «Per amore del mondo». Tra le sue ultime pubblicazioni: Pensare in presenza. Conversazioni, luoghi, improvvisazioni (Liguori Editore, 2009), Sentire e scrivere la natura (2020, Mimesis), la cura di Una filosofia femminista. In dialogo con Françoise Collin (Manni, 2015), di La carta coperta. L’inconscio nelle pratiche femministe (Moretti & Vitali, 2019) e di Il senso preciso delle cose tra visibile e invisibile (Mimesis, 2023).



Prima e dopo l’incontro sarà possibile visitare la biblioteca ed emeroteca specializzata sui temi del femminile dell’associazione Presenza Donna (info: www.presdonna.it/)



Interpretazioni a cura di Patricia Zanco. Dialogo libero con l? partecipanti moderato da FLUSSE.

Ingresso libero.



Per saperne di più sugli incontri e le ospiti in programma seguici

→ sul nostro sito: www.flusse.it/carlalonzi/

→ su facebook: @flusse

→ su instagram: www.instagram.com/flusse_react/



“TACI, ANZI PARLA. La voce di Carla Lonzi all’origine del femminismo” è realizzato in collaborazione con Comune di Vicenza, Consigliera di Parità della Provincia di Vicenza, Fondazione Monte di Pietà, Accademia Olimpica, CISL Vicenza, UIL Veneto, CGIL Vicenza, Casa di Cultura Popolare, Biblioteca Civica Bertoliana e Presenza Donna.



------------------------------------------------------------------------



I PROSSIMI INCONTRI



• Martedì 25 giugno ore 18.30 •

Giardino di Santa Corona

VAI PURE - Dialogo con Pietro Consagra

Con Linda Bertelli, filosofa

e Marta Equi Pierazzini, ricercatrice e docente

+ Aperitivo e proiezione alle 21.00 del documentario

ALZARE IL CIELO. RITRATTO DI CARLA LONZI.

2002, Regia di Gianna Mazzini, 30’



• Giovedì 4 luglio ore 21.00 •

Porto Burci

IO SONO LA MIA AVVENTURA



e Daniela Pietta, femminista e ricercatrice indipendente