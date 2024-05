Tabacco e Brenta: Trekking e rafting

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

L'Alta Via del Tabacco sarà lo scenario della nostra escursione, tra terrazzamenti, masiere, antiche contrade e boschi arroccati sui ripidi versanti della Valle del Brenta. Percorreremo antichi sentieri tra boschi di faggio a ridosso dei muretti a secco, fino arrivare ad un punto panoramico da cui lo sguardo può catturare l'intera vallata, per poi discendere verso il Brenta. Qui monteremo su un gommone e insieme a Rafting Farm cavalcheremo le rapide discendendo lungo il fiume in una meravigliosa avventura. E tu avrai il coraggio di tuffarti nelle acque della Brenta?

DATI TECNICI ESCURSIONE - Difficoltà: Facile Dislivello: +450 m Durata: 7 h (rafting compreso) Lunghezza: 6 Km

DOVE E QUANDO? Domenica 2 Giugno. Valstagna (VI) - Orario di ritrovo: ore 9.00

IL COSTO - Escursione+Rafting: - 60€ adulti - 40€ per ragazzi fino a 14 anni Solo Rafting: -45€ adulti -25€ per ragazzi fino ai 14 anni Solo Trekking: -15€ adulti e bambini La quota NON COMPRENDE: trasporto, spese extra, pranzo.

CHI PUO’ PARTECIPARE? L’ itinerario non è molto impegnativo, adatto agli escursionisti poco esperti ma in buona forma fisica. Adatto alle famiglie con bambini abituati alla camminata.

ATTREZZATURA RICHIESTA Abbigliamento e calzature da escursionismo idonei alla stagione.

LE ISCRIZIONI SONO APERTE! Per l'iscrizione è necessaria la prenotazione: –WhatsApp: 3280853291 –Email: camminamenti.ambiente@gmail.com –Facebook: CamminaMenti –Instagram: _camminamenti_