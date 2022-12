Symphonika On The Rock: live al Teatro Astra

Un tributo alle grandi leggende del rock venerdì, 23 dicembre 2022 alle ore 21:00 al Teatro Astra di Vicenza. Formato da una band di musicisti con grande esperienza live e da un’orchestra sinfonica, per offrire uno show unico nel suo genere.

Il progetto SYMPHONIKA nasce nel 2015 da un’idea di Nick Savio, chitarrista, produttore e compositore con l'intento di ri-arrangiare i grandi classici del rock per gruppo e orchestra. La band è composta da musicisti affermati con numerosi dischi e collaborazioni di livello internazionale.

Queen, Pink Floyd, Beatles, Scorpions, Deep Purple, Led Zeppelin, Guns & Roses, Deep Purple, Led Zeppelin, Rolling Stones, Beatles, e molti altri saranno eseguiti da Fabio Dessi e Letizia Merlo con le loro incredibili voci e supportati da Nick Savio alle chitarre, Giulio Bogoni al basso e Christian Paganotto alla batteria.

Leggendarie hits come Smoke on the water, The final countdown, The show must go on, Starway to heaven, Don't cry, Still loving you, Paranoid, Nothing else matters e molte altre, impreziosite dagli arrangiamenti del maestro Fabrizio Castania, rivivranno sotto una nuova dimensione e impatto live, sia audio che visivo, creando un qualcosa di unico nel suo genere.

Venerdì, 23 dicembre 2022 alle ore 21:00

SYMPHONIKA - Queen, Europe, Scorpions, Guns & Roses, Deep Purple, and many more

Acquista i biglietti ONLINE qui https://www.vivaticket.com/.../symphonika-on-the-rock/192542

Teatro Astra via Contrà Barche, 55 VICENZA