Swing & pop live al Birracrua with The Milf

BIRRACRUA SUMMER FESTIVAL 2023

Tutti i venerdì sera concerti live, birre artigianali e piatti proposti dalla cucina.

Inizio concerti ore 21.30.

La zona dedicata alla musica all'aperto è accessibile a tutti gratuitamente, la consumazione è gradita.

Per i posti a sedere è necessaria comunque la prenotazione per la cena o la consumazione.

Venerdì 7 Luglio 2023 andranno in scena i MILF (Music I'd Like to Feel), un concerto allegro e spensierato,

con un tocco di classe e ironia.



Alessandro Peroni - voce, chitarra jazz, aneddoti;

Diego Ferrarin - hammond, svisi et farfugli;

Simone Buttarello featuring Christian Paganotto - percussioni a volume ridotto.



PROMO SERIOSO RIDOTTO

https://www.youtube.com/watch?v=9oU7t4gFOeM



PROMO NATALIZIO ESTESO

https://www.youtube.com/watch?v=A7RA7OTjjbw



www.musicmilf.it