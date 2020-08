Swing italiano nel giardino del Teatro Olimpico

Nel bel giardino Olimpico domenica sera risuoneranno le note di Fred Buscaglione, Natalino Otto, il Trio Lescano, un tuffo nella magica atmosfera dello swing italiano

DOMENICA ORE 21:00

Suoni d’Estate - Swing italiano con Valentina Fin Duo

Teatro Olimpico di Vicenza

Evento organizzato da Società del Quartetto di Vicenza e Teatro Olimpico di Vicenza

UN VIAGGIO NELL’ITALIA DELLO SWING

Valentina Fin Duo

Valentina Fin voce

Mauro Spanò piano



▶️ BIGLIETTI (prenotazione obbligatoria)

Intero: 10 euro

Ridotto (abbonati stagione concertistica): 8 euro

ACQUISTO IN PREVENDITA

senza diritti di prevendita aggiuntivi

> prenotando via e-mail all’indirizzo info@quartettovicenza.org e pagando con bonifico bancario

> agli uffici della Società del Quartetto (Vicolo Cieco Retrone, 24) aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12:30 e dalle 15 alle 17:30 (gli uffici saranno chiusi dal 10 al 14 agosto)

con diritto di prevendita

> online tramite il circuito Vivaticket dal sito www.quartettovicenza.org

Per l’accesso al luogo del concerto è obbligatorio l’utilizzo della mascherina.

INFORMAZIONI

Società del Quartetto

tel. 0444 543729 / info@quartettovicenza.org

www.quartettovicenza.org Mostra meno