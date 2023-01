Swap del nuovo anno da Bamburger Vicenza

Vuoi iniziare l'anno nuovo con un vestito diverso?

Non comprare, swappa!

Vieni da Bamburger e porta vestiti e accessori che non usi più e scambiali con le altre persone che incontrerai.

Non ci sono regole se non il rispetto e la voglia di stare insieme.

Sarà attivo un servizio caffetteria

Quando

Data: domenica 18/01/2023

Orario: 15-17

Dove

Location: Bamburger Vicenza - Contrà cantarane 15

Cosa

Baratto di vestiti ed accessori tra persone, nello spirito del "riuso".

Link FB evento:

https://www.facebook.com/events/713513373408157

Chi

Organizzatore: Carla Spessato, A.p.s. Come un incantesimo

Come

L'evento si colloca all'interno di alcuni eventi supportati da Retezerowaste condividendone i principi e la filosofia, vedi

https://www.facebook.com/ReteZeroWaste

DOMENICA DALLE ORE 15:00 ALLE 17:00

Swap del nuovo anno

Bamburger Vicenza