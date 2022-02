Surealistas in concerto a Brendola

Sabato 5 marzo alle ore 21 arriva a Brendola il collettivo italo-argentino SuRealistas, col suo show multietnico alla Sala della Comunità. Ogni loro concerto è un rituale catartico e un inno alla vita, al canto e alla danza.

Nelle loro vene scorrono Argentina, Italia, Inghilterra e un pizzico di Bosnia. I loro live sono un inno alla vita, al canto e alla danza e nei loro brani si avvertono due anime: una legata alla tradizione della musica di protesta, l’altra ironica, a tratti surreale. I loro cuori pulsano al ritmo delle clavi afroamericane, tra cumbia e son, musica popolare brasiliana, rock e tropicalismo.



Reduci da 2 tour europei, tre album e diversi videoclip la formazione comprende Jeremías Cornejo (voce, chitarra e ukulele), Joaquín Cornejo (voce e tastiere), Mauro La Mancusa (tromba), Sigi Beare (sax e flauto), Iacopo Schiavo (chitarra), Matteo Bonti (basso), Pietro Borsò (batteria), Simone Padovani e Laura Falanga che si alternano alle percussioni.

I SuRealistas sono una vera band, come quelle dei tempi che furono. Nessun leader: il loro simbolo non è una piramide ma un cerchio, capace di racchiudere più idee, più voci e più colori. «La vita è l'arte dell'incontro», diceva Vinícius de Morães: così, al crocevia tra tanti sogni è nato il sogno dei SuRealistas, popolato di canzoni originali e al tempo stesso piene d'amore per la tradizione afroindoamericana.

Il concerto segna l’apertura ufficiale della XXVI edizione di Vo’ on the Folks, rassegna diretta da Paolo Sgevano che dal 1996 porta nella cittadina vicentina di Brendola grandi nomi del folk e della world music.



Info e prenotazioni:

Sala della Comunità – via Carbonara,28 - Brendola (Vicenza) – tel. 0444 401132.

www.saladellacomunita.com - info@saladellacomunita.com.



L’accesso in sala è consentito agli spettatori con Super Green Pass. Obbligatorio indossare mascherina Ffp2.