Supernova Oasis tribute band all'Enfant Prodige

Alla birreria Enfant Prodige di Levà di Montecchio Precalcino venerdì sera è in programma il concerto dei Supernova, per tutti gli amanti del british pop.

VENERDÌ 25/11/2022 ALLE ORE 21:30 SUPERNOVA OASIS TRIBUTE BAND live@ENFANT PRODIGE, LEVA'

I SUPERNOVA nascono nel 1997 per merito di Luca Saccone (Lucky) desideroso di realizzare un progetto ben preciso: far sì che anche Torino avesse una sua band tributo agli Official Oasis Website.

I SUPERNOVA hanno il proprio punto di forza nella capacità di riprodurre alla perfezione il sound tipico degli oasis e nel garantire un grande e coinvolgente spettacolo sul palco.

L’incredibile somiglianza vocale e fisica del frontman Fabio con l’originale Liam Gallagher, la resa sonora difficilmente distinguibile da quella della band di Manchester grazie anche all’utilizzo della pressoché identica strumentazione e l’adeguata riproduzione scenografica garantiscono ai fanatici del vero brit-pop che ha segnato la scena musicale dalla metà degli anni ’90 ad oggi di godere di due ore abbondanti di show incentrato su quell’inconfondibile “muro del suono” intriso di vera noise & confusion.

Nell’estate del 2006 GEM ARCHER, secondo chitarrista degli OASIS, ha postato personalmente i SUPERNOVA di Torino sul loro MySpace definendoli “...better than any English tribute I’ve seen...“!!!

I SUPERNOVA di Torino, inoltre, unici fra tutte le Oasis Tribute Bands d’Italia, vantano anche in alcuni dei loro live l’apporto di un’intera sezione fiati che consente di riproporre dal vivo canzoni quali “THE MASTERPLAN“, “ROUND ARE WAY“ e “ALL AROUND THE WORLD“ eseguite assieme a trombe, tromboni e ottoni analogamente a quanto realizzato in passato dai geniali fratelli GALLAGHER.

Il gruppo, ricreando le stesse atmosfere della band di Manchester e spaziando all’interno del proprio repertorio dai singoli di successo internazionale (“WONDERWALL“, “DON’T LOOK BACK IN ANGER“, “CHAMPAGNE SUPERNOVA”, “LYLA“) alle b-sides ed alle rarità per veri MAD FER IT, si pone come punto di riferimento importante per tutti i fans degli OASIS del Piemonte e d’Italia.

Enfant Prodige Pub - RistoGrill, Music & Drinks

I sorrisi all'Enfant Prodige sono di casa, ambiente familiare e simpatico.

Si beve birra, naturalmente. Un'ampia selezione di freschissime birre alla spina di qualità. Troverete anche una vasta scelta di birre in bottiglia, a rotazione nuove proposte!

La pizza, bruschette, i fritti, gli hambuger e gli altri piatti di Enfant Prodige sono creati con passione e prodotti freschi.