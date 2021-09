L'IDEA di Amatori Maria Luisa presenta l'esposizione di Paolo De Anna "SUPERFINE ". Dal Giovedi 02 settembre al 02 ottobre 2021

Nasce a fine anni ‘60 nella periferia milanese dalla quale si allontana in giovane età per trasferirsi nella città del Palladio, Vicenza, terra ricca di arte e tradizioni, che sicuramente influirà sul talento creativo di Paolo, che inizierà ad apprendere l’arte del “fatto a mano” nel piccolo laboratorio tessile di famiglia.



Insofferente delle rigidità scolastiche, dopo aver completato gli studi dell’obbligo, entra subito nel mondo del lavoro, lavorando in una piccola carrozzeria, dove intuisce la versatilità che un materiale come il metallo può avere, può sembrare freddo e sterile, ma lavorandolo con tecniche specifiche, si può portare a nuova vita, inizia così il lavoro di battilamiera.

Dopo qualche anno la sua irrequietezza lo porta ad esplorare la carriera militare che gli permette di entrare in confidenza con il mondo cinofilo, dal quale rimane definitivamente affascinato, decide così di fondare la sua attività nel mondo del Petcare, diventando per più di 30 anni, un punto di riferimento per gli appassionati degli amici a 4 zampe.



Sempre alla ricerca di nuovi stimoli, nel 2011 decide di fondare Superfine, marchio che racchiude in se la sua passione per la vita all’aria aperta, le passeggiate nei boschi con i suoi cani e il desiderio di creare oggetti dal design moderno con un’anima “viva”.



Inizia il suo percorso progettando e creando oggetti di design che possono avere la duplice funzionalità, cucce per cani diventano eleganti elementi di decor. Da qui la nascita di una serie di collaborazioni con artisti locali, artigiani del lusso, che lo aiutano a dare vita alle sue idee, che nascono da un semplice bozzetto su carta e trovano realizzazione grazie alle capacità di veri e propri maestri del mestiere.

Ama definirsi un visionario senza titoli, innamorato di ciò che le mani di un uomo possono creare, da sempre predilige passare dai boschi ai laboratori dove la sua riservatezza trova spesso ispirazione, anziché lussuose location che preferisce osservare da dietro le quinte quando le sue creazioni vengono esposte .



L’obiettivo ed il sogno di Paolo da sempre risiede nel desiderio di poter raggiungere mercati sempre più lontani, conquistando appassionati del genio nella ideazione e realizzazione “made in Italy”, marchio di fabbrica di tutte le sue creazioni.



l'Atelier nel mese di SETTEMBRE sara' aperto dal MARTEDI al SABATO con orario ridotto: 09.30 alle 12.30 / 15.30 -18.00

In ottemperanza alle disposizioni ministeriali e a tutela della sicurezza dei clienti, è consentito un ingresso in Atelier molto contingentato (7-8 persone) e nel rispetto della salute altrui, perciò vi consigliamo di comunicare vostra presenza, contattandoci via email : idea.amatori@gmail.com, lidea@amatori.it, oppure al numero 0444/542052 / 348-3911368









