Super ginger a luci in scena per Creazzo a teatro

Primo appuntamento della rassegna “Luci in Scena - Creazzo a Teatro”, organizzata e promossa dal Comune di Creazzo in collaborazione con il Gruppo Panta Rei.



Sabato 13 novembre, ore 21 - Auditorium Manzoni di Creazzo (VI)

SUPER GINGER!

Stivalaccio Teatro



Super Ginger! Un’acclamata performer da varietà, fuoriclasse dell’intrattenimento. Così padrona del proprio palco, così indifesa lontana da esso, in quella vita privata che normalmente si cela allo sguardo dei fans. Vita e peripezie di una piccola grande eroina che non molla mai. Un viaggio fra scena e realtà raccontato dalle emozioni di una clown a tempo pieno. Attenzione: Spettacolo punk-clown. Arrivando dritto al cuore, potrebbe facilmente coinvolgere tutti. Vivere attentamente le avvertenze.

Tra Anna De Franceschi e il Duodorant è stato subito amore. In questo matrimonio artistico, entrambe le parti, hanno visto in Ginger un clown contemporaneo, la cui figura è lontana dal falso stereotipo di clown per l’infanzia. Parla a tutti universalmente e, con le stesse tecniche clownesche, attraversa sogni, attese e solitudini all’interno di una cornice dove ognuno può riconoscersi.

Niente fiorellini.

Niente organetti.

Niente palloncini.

Ma esplosiva vitalità, carica emotiva e spregiudicatezza.



INFO E PRENOTAZIONE BIGLIETTI

0424.572042 – 340.7854728 - info@gruppopantarei.it - www.gruppopantarei.it

Per assistere agli spettacoli sarà necessario essere muniti di certificazione Green Pass.

Il pubblico e gli operatori dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina per l’intera permanenza in Teatro.



COSTI

Biglietto intero: € 8,00.

Biglietto ridotto: € 6,00



I biglietti prenotati si possono acquistare a partire da un’ora prima dell’inizio di ogni spettacolo.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...