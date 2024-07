Suoni tra le malghe: programma 2024 dei concerti gratuiti

Indirizzo non disponibile

Da domenica 07 Luglio a domenica 15 Settembre 2024 le malghe e le colline dell'Alto Vicentino diventano luoghi di incontro, dove poter trascorrere piacevoli ore tra musica e natura.

Suoni tra le Malghe – Voci delle Bregonze propone quest'anno 7 concerti, tutti diversi e tutti speciali, si spazierà dal blues al folk, dal pop-rock al coro alpino. Sono 7 anche i luoghi dei concerti: nelle malge, in contrade, in una meravigliosa villa veneta e in un parco archeologico.

Programma 2024

Domenica 7 luglio, ad Arsiero presso Malga Zolle di Fuori, il Coro Monte Caviojo presenta un repertorio di canti alpini. Ore 13.30

Domenica 14 luglio, a Lugo di Vicenza presso Malga Mazze Superiori, si esibiranno gli Oxygen Music con soul, blues, gospel e funk. Ore 13.30.

Domenica 28 luglio, a Rotzo presso il BoBostel, l'Irish Gang proporrà musica tradizionale irlandese. Ore 13.30

Sabato 17 agosto, a Tonezza del Cimone nella contrà Valle, Folk Studio A offrirà un concerto di musica celtica. Ore 18.00

Domenica 8 settembre, a Carrè-Chiuppano presso il Roccolo Località Marola, Lassociazione eseguirà un mix di folk-rock. Ore 16.30

Domenica 15 settembre, a Lugo di Vicenza nella frazione S. Maria, i Trimode suoneranno successi pop/rock in acustico. Ore 14.00

Domenica 29 settembre, a Zugliano presso Villa Rospigliosi, La Gente (ex Folks, stay home) chiuderà la rassegna con un'esibizione di alternative rock. Ore 18.00

Ingresso gratuito. L'evento nasce con l’intento di promuovere un approccio “dolce” con la montagna.

I partecipanti sono invitati a raggiungere i luoghi dei concerti principalmente a piedi, con escursioni di diversa durata e difficoltà, adatte a tutte le esigenze.

