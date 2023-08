Suoni tra le malghe: concerto di La Casa Del Vento

Domenica 3 Settembre 2023, si terrà, presso il Roccolo di carr, l'appuntamento con Suoni tra le malghe - Voci delle Bregonze, a cura del Comune di Carrè e del Comune di Chiuppano in collaborazione con Suoni tra le malghe - Voci delle Bregonze.

Come raggiungere il "Rocolo" di località Marola:

Partenza del cimitero di Chiuppano in via S. Michele

Passeggiata di circa 1 ora e mezza di media difficoltà lungo il sentiero dell'Anthracotherium, non percorribile con passeggini o carrozzine, con possibilità di discesa per anello 2 delle Bregonze.

Alle ore 14:00 passeggiata guidata con spiegazioni storico/naturalistiche a cura dei volontari del Gruppo Anthracotherium.

Dalle ore 15:00 punto ristoro presso il "Roccolo" di Marola a cura del Gruppo Giovani YSL e apertura del Museo Naturalistico delle Bregonze da parte del Gruppo Anthracotherium.

Ore 16:30 - Concerto di La Casa Del Vento.

Per informazioni contattare il numero: 0445893045 int.1 (Comune di Carrè).

La Casa Del Vento: Il gruppo comincia la propria carriera agli inizi degli anni Novanta quanto, conosciuto come "Teach na Gaothe" ("Casa del Vento" in gaelico), inizia ad esibirsi in Italia in concerti di musica folk irish. Nel 1999 producono il loro primo album, "Senza bandiera", in cui inizia la carriera discografica del gruppo, che conta ad oggi 15 album pubblicati.