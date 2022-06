Suoni tra le Malghe 2022: tutti i concerti in programma

Suoni tra le Malghe – Voci delle Bregonze è una rassegna musicale che si svolge nelle colline e nelle montagne dell’Alto Vicentino. I partecipanti sono invitati a raggiungere i luoghi dei concerti principalmente a piedi, con escursioni di diversa durata e difficoltà, adatte a tutte le esigenze. I concerti proposti abbracciano diversi generi musicali e la partecipazione è sempre gratuita.

I “Suoni tra le malghe-Voci delle Bregonze” nascono con l’intento di promuovere un approccio “dolce” con la montagna.

Il turismo dolce ha un approccio di curiosità e di scoperta per i territori, non ricerca la mera riproduzione di una visione di montagna data dalla pianura ma ne scova i tratti caratteristici e le mille sfaccettature; è fatto dai singoli e da gruppi di persone, non dalle grandi S.p.a. o multinazionali; predilige il contatto diretto con l’ospite e lo accoglie mostrandogli che non sempre vi è un camino tirolese ad aspettarlo, ma l’atmosfera appare non di meno calorosa; nell’offerta di turismo dolce sono importanti le attività complementari che ne decretano la polifunzionalità. La sostenibilità (ambientale, sociale ed economica) non è mero slogan bensì base per la stessa vitalità del comparto.

Programma 2022

Domenica 26 giugno ARSIERO, ore 13:30– Malga Zolle di Fuori – BandaBrian (musica tradizionale veneta)

Domenica 10 luglio LUGO DI VICENZA, ore 13:30 – Malga Mazze Inferiori (The Dagored Jug Band, swing anni 20-30)

SABATO 16 luglio ARSIERO, ore 17:00 – Malga Campomolon – Luca Bassanese (folk d’autore)

Domenica 24 luglio ROTZO, ore 13:30 – Malga Camporosà – Valincantà (folk d’autore in dialetto veneto)

Domenica 31 luglio ROTZO , ore 13:30– Bostel – Irish Gang (tradizionale irlandese)

Sabato 13 agosto TONEZZA DEL CIMONE , ore 18:00 – Pegoraro Grandesso Sandonà (canzoni cantautori italiani)

Domenica 4 settembre CARRE’ CHIUPPANO, ore 16:30 – Bregonze – The Gang – La Banda dei Fratelli Severini (Folk rock)

Domenica 11 Settembre ZUGLIANO, ore 13:30 – Bregonze – Kalahysteri (folk country)

Domenica 18 settembre LUGO DI VICENZA, ore 14:00 – Bregonze – A bassa voce (jazz)

www.suonitralemalghe.net

FB Suoni tra le malghe – Voci delle Bregonze

Tel. ufficio turistico IAT di Tonezza 0445 749500

Foto di copertina da Malghe di Caltrano pagina Facebook.