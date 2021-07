Suoni tra le Malghe 2021: tutti i concerti in programma

Suoni tra le Malghe – Voci delle Bregonze è una rassegna musicale che si svolge nelle colline e nelle montagne dell’Alto Vicentino. I partecipanti sono invitati a raggiungere i luoghi dei concerti principalmente a piedi, con escursioni di diversa durata e difficoltà, adatte a tutte le esigenze. I concerti proposti abbracciano diversi generi musicali e la partecipazione è sempre gratuita.

I “Suoni tra le malghe-Voci delle Bregonze” nascono con l’intento di promuovere un approccio “dolce” con la montagna.

"Il turismo dolce ha un approccio di curiosità e di scoperta per i territori, non ricerca la mera riproduzione di una visione di montagna data dalla pianura ma ne scova i tratti caratteristici e le mille sfaccettature; è fatto dai singoli e da gruppi di persone, non dalle grandi S.p.a. o multinazionali; predilige il contatto diretto con l’ospite e lo accoglie mostrandogli che non sempre vi è un camino tirolese ad aspettarlo, ma l’atmosfera appare non di meno calorosa; nell’offerta di turismo dolce sono importanti le attività complementari che ne decretano la polifunzionalità. La sostenibilità (ambientale, sociale ed economica) non è mero slogan bensì base per la stessa vitalità del comparto.

Il turismo dolce è un’idea di montagna capace di futuro, dolce, leggera e sostenibile: dolce perché ha a cuore il rispetto dell’ambiente alpino, naturale e umano; leggera nella scelta dei mezzi di trasporto e delle attività, che rinuncia alle grandi infrastrutture impattanti e ai divertimenti rumorosi e inquinanti; sostenibile per il territorio, per chi lo vive e per chi lo frequenta, dal punto di vista ambientale, economico e sociale”. Spiegano gli organizzatori

Programma 2021

Domenica 11 luglio ore 13.30 - Lugo di V. Malga Mazze Inferiori

BANDA GALLIANO “LA 33”

Domenica 18 luglio ore 13.30 - Arsiero, Malga Campomolon

GATSBY SWING QUARTET (swing italiano, jazz)

Domenica 25 luglio ore 13.30 - Rotzo, Malga Camporosà

BANDASTORTA (colonne sonore F. Fellini)

Domenica 8 agosto ore 13.30 - Caltrano, Malga Foraoro

FOLK STUDIO A (musica irlandese, bretone)

Sabato 14 agosto ore 18.00 - Tonezza del Cimone, contrà Valle

FRANK DE FRANCESCHI (blues-ragtime)

Sabato 21 agosto ore 18.00 - Rotzo, Rifugio Campolongo

NIK VALENTE E MARCO PANDOLFI (blues - soul)

Domenica 5 settembre ore 14.00 “Rocolo” di Località Marola - Carrè/Chiuppano

NUOVO CANZONIERE PARTIGIANO (brani della Resistenza)

Domenica 19 settembre ore 14.00 - Lugo di V.

DUO A BASSA VOCE (jazz)

Domenica 26 Settembre ore 13.30 - Zugliano

BANDABRIAN (musica popolare veneta)

Domenica 3 Ottobre ore 13.30 Arsiero e Laghi - (Laghetti Val di Ferro)

TINO E I FIASCHI (brani tradizionali)

www.suonitralemalghe.net

FB Suoni tra le malghe – Voci delle Bregonze

Tel. ufficio turistico IAT di Tonezza 0445 749500