Sunday Mood live a La Piccola Osteria

Sabato sera i Sunday Mood alla Piccola Osteria di Via Lamarmora a Vicenza: melodie bossa, standard jazz e grandi successi italiani ed internazionali.

Ci sono i Sunday Mood

La nostra musica nasce dall’insolita fusione di voce, basso e fisarmonica regalando un’atmosfera magica che comprende melodie bossa, standard jazz e grandi successi italiani ed internazionali. Lasceremo che sia la musica a parlare perché, si sa, che quello che ha da dire, il più delle volte basta da sé.

Componenti:

Irene: la passione per il canto è cominciata per gioco all’età di tre anni, mentre imparava a memoria tutte le canzoni dei suoi film d’animazione preferiti. All’età di sei inizia lo studio del pianoforte e dopo pochi anni si appassiona alla musica ascoltando diversi generi musicali dal pop al rock, passando per lo swing, e ascoltando grandi artisti italiani come Mina e Battisti.

Ha conseguito la laurea triennale in Canto Jazz presso il conservatorio Antonio Buzzolla.

Attualmente continua a studiare per conseguire la laurea biennale in Canto Jazz mentre insegna privatamente e in due scuole di musica convenzionate con il Conservatorio di Vicenza.

Manuel: scopre il basso elettrico da adolescente e ne rimane folgorato. Inizia lo studio dello strumento da autodidatta per poi iniziare un percorso formativo con diversi insegnanti. E' diplomato presso il conservatorio Pollini di Padova e da anni si esibisce nei locali con svariate formazioni.

Marco: sin da bambino ha dimostrato la sua abilità con i tasti bianchi e neri, passione che lo ha portato a diplomarsi in fisarmonica presso l'Associazione Centro Didattico Musicale Italiano "Gioacchino Rossini" di Recoaro Terme nel 2013. Si è esibito con diverse formazioni in duo e in quartetto in tutto il territorio veneto, nonché in esibizioni da solista. Dal 2009 ha partecipato a diversi campionati nazionali e internazionali di fisarmonica classificandosi tra i primi posti.

SABATO DALLE ORE 18:30 ALLE 21:00

Sunday Mood live

La Piccola Osteria Via Lamarmora 147 Vicenza.

Degustazione vini e stuzzichini di carne e di pesce, 50 tipi di vino alla mescita.