Calcio Balilla e Ping Pong in galleria: un'estate all’insegna del divertimento con i 'Summer Games'

Le vacanze estive rappresentano una bella occasione per trascorrere del tempo con gli amici tra giochi e spensieratezza: in arrivo tante attività pensate per la felicità dei bambini i quali potranno vivere pomeriggi all’insegna del divertimento grazie all’iniziativa ''Summer Games'' presso il Centro Commerciale Il Grifone.

Non soltanto un luogo di acquisti ma anche di intrattenimento dove al piacere dello shopping si unisce quello dedicato ai più piccoli.

Ogni pomeriggio dall’8 al 31 luglio e dalle ore 15 alle 19, bambini e ragazzi avranno l'opportunità di dedicarsi al Calcio Balilla e al Ping Pong: i giochi sono situati al primo piano del Centro Commerciale, in un’area dove sarà presente anche una hostess per garantire un ambiente sicuro e accogliente per tutti i partecipanti.

Un’occasione da non perdere, quella di regalare ai bambini un’estate indimenticabile tra i giochi più amati di sempre da tutte le generazioni!

Informazioni utili

'Summer Games'

Quando: dall’8 al 31 luglio, tutti i giorni dalle 15 alle 19,

Dove: al primo piano del Centro Commerciale il Grifone, Via Capitelvecchio, 88, Bassano del Grappa, Italy, 36061.

Evento completamente gratuito.

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/ilgrifoneshoppingcenter