“Sulle tracce di Paolo Orgiano: il processo", passeggiata storico-culturale

Chi c'è dietro Don Rodrigo? Una serie di coincidenze induce gli storici a pensare si tratti di Paolo Orgiano. Visse a Orgiano nel Seicento. Così ci dimostra la ricostruzione del processo che nel 1607 lo condusse alla condanna al carcere a vita. Sepolto per oltre due secoli in un polveroso archivio veneziano, nel 1819 questo documento sarebbe finito fra le mani di Alessandro Manzoni, a coronamento di "segreti rapporti" intercorsi con tale Agostino Carlo Rubbi, funzionario dell'impero austriaco molto pratico di segreti giudiziari. Si apprende dagli atti di questo processo che alla fine del XVI secolo, in questo borgo vicentino, si distingueva per soprusi ed efferatezza ai danni dei contadini il famigerato Paolo Orgiano (don Rodrigo). Scopo prediletto delle scorribande che compiva alla guida dei suoi feroci "bravi" era il "ratto" di giovani donne. Altri personaggi che Manzoni pare aver tratto di peso dal processo sono: Renzo e Lucia (i contadini Vincenzo e Fiore), fra' Cristaforo (fra' Ludovico Oddi) e il conte zio. Quest'ultimo, che nella realtà storica si chiamava Settimio Fracanzan, abitava fra colonne e scalinate di Villa Fracanzan Piovene, un bellissimo esempio di architettura veneta.



L?a passeggiata storico-culturale il 22/06/2023 ripercorrerà le fasi salienti di questa vicenda, grazie anche alle voci delle associazioni TerreNarranti e Artisti Anonimi.



È consigliabile prenotare: https://bit.ly/sulle-tracce-di-paolo-orgiano-il-processo



I?nfo: 346 2494599



(in caso di maltempo l'evento verrà rimandato a data da destinarsi)