Visita guidata: 'Sulle orme di Antonio Fogazzaro'

€10 intero gratuito in età prescolare (sono ai 6 anni)

Visita guidata alla scoperta di quei luoghi montegaldese che tanto cari furono ad Antonio Fogazzaro.

La visita inizierà con la scoperta del parco romantico e del giardino all'italiana di Villa Fogazzaro-Colbachini, proseguendo poi in passeggiata sino alla chiesetta di San Marco. Al termine della visita vi sarà la possibilità di entrare nel piccolo shop del monastero in cui sono in vendita prodotti locali realizzati dalle monache di San Marco.

Informazioni e prenotazioni

memorabilia.storia@gmail.com

sms o whatsapp al 3401066667/3486627583

(prenotazione obbligatoria)