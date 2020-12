Escursione: sulla via del tabacco di Valstagna

ESCURSIONE TRA MASIERE E TRODI



Con questa escursione vi porto nel Canale di Brenta, a Valstagna, a scoprire un vero e proprio museo a cielo aperto che si snoda lungo l'Alta Via del Tabacco.



Ci fu un tempo in cui le popolazioni locali si diedero da fare per ricavare terreno coltivabile anche nelle zone più impervie. Attraverso la costruzione di muri a secco, le "masiere", i contadini modellarono i fianchi della montagna realizzando i terrazzamenti, opere che oggi rappresentano un patrimonio culturale inestimabile.

A partire dalla seconda metà del '600, questi fazzoletti di terra iniziarono ad ospitare una pianta esotica giunta da lontano: il tabacco.



Nel nostro percorso ci immergeremo nella storia di questa particolare coltivazione, seguendo le tracce di un affascinante mondo rurale vissuto sospeso tra il monte e la valle.



QUANDO e DOVE: domenica 13 dicembre 2020

Ore 8:45 | Ritrovo presso Contrada San Gaetano (Valstagna) | link Maps: https://goo.gl/maps/gHXaNmAqcmzwSeDx7



DURATA: circa 3,5 ore, soste incluse



▶️ LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: medio/facile. Lunghezza 3,6 km, dislivello 310 m.



💰 COSTO DELL'ESCURSIONE



€ 15,00 adulti



€ 5,00 ragazzi sotto i 15 anni



🥾 EQUIPAGGIAMENTO: dotazione personale di mascherina e gel igienizzante, scarponcini da trekking, scorta personale d'acqua, bastoncini da trekking (raccomandati).



❗ PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 17:00 del giorno prima via email o sms/whatsapp:



📧 chiara.guidanatura@gmail.com



☎️ 348 8630711



👣 ACCOMPAGNAMENTO CON GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA iscritta ad AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche



N.B. Tutte le escursioni verranno svolte secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19.