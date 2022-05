Sulla via del tabacco: escursione solidale nella Valle del Brenta

Ultima occasione fino al prossimo inverno per percorrere questo bellissimo tratto di Alta Via del Tabacco. E si tratta anche di un'occasione speciale: sarà un'escursione solidale volta a conoscere la realtà di Medici con l'Africa Cuamm.

Con questa escursione si va nel Canale di Brenta, a Valstagna, a scoprire un vero e proprio museo a cielo aperto che si snoda lungo un itinerario chiamato "Alta Via del Tabacco".

Ci fu un tempo in cui le popolazioni locali si diedero da fare per ricavare terreno coltivabile anche nelle zone più impervie. Attraverso la costruzione di muri a secco, le "masiere", i contadini modellarono i fianchi della montagna realizzando i terrazzamenti, opere che oggi rappresentano un patrimonio culturale inestimabile.

A partire dalla seconda metà del '600, questi fazzoletti di terra iniziarono ad ospitare una particolare pianta giunta da lontano: il tabacco.

Durante il percorso ci immergeremo nella storia di questa coltivazione, seguendo le tracce di un affascinante mondo rurale vissuto sospeso tra il monte e la valle.

Dopo l'escursione seguirà un aperitivo tutti insieme lungo il fiume, presso la pizzeria "La Villetta" con la testimonianza di Paola, medico Cuamm da poco rientrata da un'esperienza in Uganda.

Il ricavato della giornata sarà devoluto a sostegno dei progetti di Medici con l'Africa Cuamm.

ESCURSIONE TRA MASIERE E TRODI AFFACCIATI SULLA VALLE DEL BRENTA - in collaborazione con Medici con l'Africa Cuamm

QUANDO: sabato 14 maggio 2022

Ore 15.30

Ritrovo presso Contrada San Gaetano (Valstagna) | link Maps: https://goo.gl/maps/gHXaNmAqcmzwSeDx7

DURATA ESCURSIONE: circa 3 ore, soste incluse

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: medio. Lunghezza 4 km, dislivello 310 m.

Attenzione: presenza di qualche tratto esposto.

COSTI

- Escursione + aperitivo: offerta consigliata € 30,00

- Solo aperitivo: offerta consigliata € 20,00

EQUIPAGGIAMENTO: scarponcini da trekking, bastoncini da trekking (raccomandati), scorta personale d'acqua, spuntino, dotazione personale di mascherina e gel igienizzante.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro giovedì 12 maggio via whatsapp/sms o email:

348 8630711 chiara.guidanatura@gmail.com



Per l'aperitivo contattare Arianna: 340 7334893 a.larosa@cuamm.org





L'escursione verrà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19.