Sulla via del tabacco: escursione in Valbrenta con degustazione in azienda agricola

Escursione in Canale di Brenta a Valstagna, località San Gaetano, alla scoperta di un vero e proprio museo a cielo aperto che si snoda lungo un itinerario chiamato "Alta Via del Tabacco": un percorso tra terrazzamenti e sentieri di mezza costa su versanti che in passato ospitavano piantagioni di tabacco.



Verrà spiegata la storia di questa particolare coltivazione, seguendo le tracce di un affascinante mondo rurale vissuto sospeso tra il monte e la valle.

Alla fine del percorso ci sarà la possibilità di passare al punto vendita dell'azienda agricola locale I Barchi dove i titolari ci attenderanno con una degustazione dei loro prodotti (confetture, miele, giardiniere).

ESCURSIONE TRA MASIERE E TRODI AFFACCIATI SULLA VALLE DEL BRENTA, CON DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI IN AZIENDA AGRICOLA

QUANDO: mercoledì 31 gennaio 2024

Ore 9:15

Ritrovo presso Contrada San Gaetano (Valstagna) | link Maps: https://goo.gl/maps/gHXaNmAqcmzwSeDx7

DURATA: circa 3 ore, soste incluse

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: medio. Lunghezza 5 km, dislivello 300 m.

COSTI:

ESCURSIONE GUIDATA € 15,00 adulti

DEGUSTAZIONE FINALE OFFERTA dall'azienda agricola I Barchi

EQUIPAGGIAMENTO: scarponcini da trekking, bastoncini da trekking (consigliati), scorta personale d'acqua (o thermos con bevanda calda), abbigliamento a strati (inclusi berretto e guanti), giacca antipioggia.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 18.00 del giorno prima tramite whatsapp - email - sito web:

348 8630711

chiara.guidanatura@gmail.com



ACCOMPAGNAMENTO CON GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA