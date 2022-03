Sul Percorso della “Vaca Mora”, escursione in e-bike

La ciclabile della Riviera Berica collega Vicenza a Noventa Vicentina sul percorso di quella che e' stata una via ferroviaria che collegava le due località. In passato il treno che percorreva questa ferrovia era chiamato dalla gente del posto " Vaca Mora " e solo negli ultimi anni, con l'avvento della motrice azionata ad energia elettrica, era chiamata " la Littorina".

DOMENICA 3/04/2022 DALLE ORE 09:30 ALLE 17:00 - Escursione sui Colli Berici (VI) IN E-BIKE

Il percorso inizia dal park Stadio, parcheggio di Via Bassano a Vicenza . In località Santa Croce Bigolina vi sarà la prima deviazione con visita e giro del lago di Fimon e ritorno sulla ciclabile attraversando il comune di Pianezze sul Lago. La seconda deviazione in località Mossano prevede di visitare la suggestiva Valle dei Mulini e la località di S. Pancrazio a Barbarano, dove ci sara' una pausa per il pranzo al sacco. Quindi pausa caffè al bar Vaca Mora a Ponte di Mossano e ritorno a verso Vicenza.

NOTE: Casco obbligatorio, camere d’aria, batterie minimo da 500 WH, abbigliamento adeguato con anti pioggia anti freddo ecc, Zaino. Cosa molto importante la Bicicletta deve essere in perfette condizioni di meccanica, gomme e freni. Se non si rispetta questo Vademecum, l’accompagnatore responsabile, può decidere di escludere quelle persone che non rientrano nel Vademecum.

I partecipanti sono tutti coperti di assicurazione infortuni.

Possibilità di noleggio E Bike attraverso le nostre strutture al prezzo di € 50,00

