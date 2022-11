Stupidorisiko, una geografia di guerra: il teatro di Emergency a Sovizzo

In occasione della Giornata internazionale delle Città per la Vita e della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Amministrazione Comunale di Sovizzo propone lo spettacolo teatrale “Stupidorisiko. Una geografia di guerra”, prodotto da EMERGENCY Ong Onlus, che si terrà Sabato 26 novembre, alle ore 20.45, presso l’Auditorium delle Scuole Elementari di Sovizzo (Vicenza).

Partendo dalla Prima Guerra Mondiale e passando per la tragedia della Seconda, il racconto arriva fino alle guerre dei giorni nostri. In 75 minuti si susseguono in modo cronologico episodi storicamente documentati e rappresentativi della guerra, intervallati dalla storia di un bizzarro marine, che parla toscano e che rappresenta il soldato di oggi.

Nato dall’idea di diffondere e promuovere i valori della pace e della tolleranza, lo spettacolo denuncia l’inutilità e il dramma della guerra in ogni sua forma, diventando strumento di divulgazione e valorizzazione del lavoro che EMERGENCY compie da più di 25 anni.



Lo spettacolo sarà ad ingresso gratuito sino a esaurimento dei posti disponibili.