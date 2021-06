Street Food a Schio

Una festa per tutti i gusti!. Le splendide ed originali “CUCINE MOBILI” saranno presenti a Schio per colorare la sua bellissima piazza con i loro gustosissimi piatti dalle varie regioni italiane e non. Un’esplosione di colori e di sapori per delle giornate all’insegna del cibo di strada di qualità!

Tra le proposte culinarie dei nostri simpaticissimi camioncini troverete i fritti e le olive ascolane, gli arrosticini abruzzesi,

la tigellona modenese, la frittura di pesce e il fish&chips, il gnoccofritto e il panino di moraromagnola, la pinsa e i panzerotti romani, gli hamburger e i piatti tipici della cucina messicana come il burritoburger e i tacos con tortillas chips.

Oltre a queste arriveranno altre prelibatezze gastronomiche a grande “sorpresa” e tanta buona #birra!

FOOD FOR ALL - SCHIO STREET FOOD

Piazza Falcone e Borsellino, SCHIO (VI)

3 - 4 - 5 - 6 Giugno 2021

INGRESSO GRATUITO

ORARI:

- giovedì: dalle 18,00 alle 23

- venerdì: dalle 11,00 alle 23,00

- sabato: dalle 11,00 alle 23,00

- domenica: dalle 11,00 alle 23,00

durante le serate ci sarà musica in filodiffusione

CI TROVEREMO IN SICUREZZA SEGUENDO LE REGOLE DEL DPCM E LE ORDINANZE REGIONALI