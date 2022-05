Street food festival & spettacolo fontane danzanti a Vicenza

Quest’anno Tipico Eventi torna a Vicenza presentando il nuovissimo format “Festival Internazionale del Gusto”, un evento che regalerà ai suoi ospiti un viaggio gastronomico, attraverso specialità e prodotti nazionali e internazionali di grande qualità.

Quattro giornate all’insegna della convivialità e della scoperta della cultura culinaria della nostra terra e non solo! E per l’occasione abbiamo deciso di regalare ai nostri ospiti un doppio appuntamento con il grande Spettacolo di FONTANE DANZANTI!



I migliori street chef, le birre più buone e una comoda area ristoro vi aspettano durante tutte e quattro le giornate!

Nelle serate di venerdì e sabato, alle ore 22.00, non perdete il super Spettacolo di FONTANE DANZANTI, un gioco di luci, acqua e colori a ritmo di musica… da togliere il fiato!



Vi ricordiamo che l’ingresso è sempre gratuito e l’orario sarà il giovedì dalle 18.00 a mezzanotte, il venerdì e il sabato dalle 11.00 a mezzanotte e la domenica dalle 11.00 alle 22.30



Per rimanere sempre aggiornati seguite l’evento su Facebook “VICENZA - FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL GUSTO & SPETTACOLO FONTANE DANZANTI”