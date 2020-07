Street Food Festival a Vicenza e festa Country

Con il caldo aumenta la voglia di mangiare e bere all’aperto e di godere del cibo di strada in compagnia.

Sono numerose le manifestazioni legate allo street food e alla sua produzione-vendita su truck. Questi ultimi, dal canto loro, sono ormai dei veri e propri ristoranti ambulanti, capaci di offrire piatti di grande qualità e raffinatezza, combinando cucina tradizionale e moderna, locale e internazionale in modi davvero affascinanti e piacevoli.

Street Food Festival porta questo fine settimana cibo da strada e musica in Campo Marzio a Vicenza. E ancora artisti da strada e intrattenimento per i più piccoli per animare le serate.

Inoltre una vera festa country a Vienza in occasione del Truck Food. Due giorni dedicati alla Musica Country e al Ballo!! Due grandi dj ospiti, Dj West e Dj Frank. Animazione con il M°Walter. Balli per tutti.

Venerdi 31 Luglio, Sabato 01 e Domenica 02 Agosto 2020

Musica tutte le sere (

Dalle ore 18:00 alle 02:00

Artisti Di Strada

Ludobus

Area Baby