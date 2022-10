Street Food Festival a Schio, arrosticini, arancini, gnocco fritto e tante prelibatezze

Le splendide ed originali “Cucine mobili” saranno presenti a Schio per colorare la piazza Falcone e Borsellino con i loro gustosissimi piatti dalle varie regioni italiane e internazionali.

Un’esplosione di colori e di sapori per delle giornate all’insegna del #cibodistrada di qualità!

- Proposte culinarie italiane

- Proposte culinarie internazionali

- Birre artigianali italiane e straniere

- Musica live e DJ set

FOOD FOR ALL - SCHIO (VI) - STREET FOOD FESTIVAL

SCHIO - Piazza G. Falcone E P. Borsellino

14 - 15 - 16 Ottobre

Una festa per tutti i gusti

INGRESSO GRATUITO

ORARI:

- venerdì: dalle 18.00 alle 24.00

- sabato: dalle 12.00 alle 24.00

- domenica: dalle 12.00 alle 24.00

Durante le serate ci sarà intrattenimento con musica live e DJ set