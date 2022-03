Street Food Festival a Piovene Rocchette

I food truck sono delle vere e proprie cucine itineranti che presentano cibi particolari e molto apprezzati dal pubblico. Negli ultimi anni lo street food è diventato oggetto di un seguito sempre maggiore perché unisce il design dei truck, cibo veloce ma curato e di qualità e un’atmosfera informale di festa.

Tra i food truck che parteciperanno ci saranno al Festival di Piovene Rocchette prelibatezze della cucina di pesce, cibi squisiti e una grande varietà gastronomica, i migliori food truck e birrifici artigianali. Un week end all'insegna del gusto e tanto divertimento!

FOOD FOR ALL - PIOVENE ROCCHETTE - STREET FOOD

Piazza Della Vittoria 4-5-6 MARZO

INGRESSO GRATUITO!

Le “CUCINE MOBILI” saranno presenti a Piovene Rocchette (VI) per colorare la bellissima Piazza Della Vittoria con i loro gustosissimi piatti dalle varie regioni italiane e internazionali.

Un’esplosione di colori e di sapori per delle giornate all’insegna del #cibodistrada di qualità!

- Proposte culinarie italiane

- Proposte culinarie internazionali

- Birre tedesche

- Birre artigianali italiane

- Birre ceche

- Dj Set & Band

ORARI:

- venerdì: dalle 18.00 alle 24.00

- sabato: dalle 11.00 alle 24.00

- domenica: dalle 11.00 alle 24.00