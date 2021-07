Street Food Festival a Chiampo

Indirizzo non disponibile

Il numero di manifestazioni legate al cibo di strada e alla sua produzione-vendita su food truck è in incredibile espansione da anni. Festival, fiere, eventi enogastronomici e persino feste di paese e quartiere scelgono di garantire una soddisfacente proposta gastronomica attraverso i food truck.

Questi ultimi, dal canto loro, sono ormai dei veri e propri ristoranti ambulanti, capaci di offrire piatti di grande qualità e raffinatezza, combinando cucina tradizionale e moderna, locale e internazionale in modi davvero affascinanti e piacevoli.

Evoluzione naturale del cibo di strada, le proposte dello street food riprendono infatti quelle della cucina tipica regionale con tante golosità nostrane oppure di cucina etnica internazionale.

Lo street food festival

Grazie a camioncini perfettamente allestiti, chioschetti, apecar o i tipici food truck è possibile gustare il cibo di strada in tutte le sue varianti. Hamburger e hot dog per chi ama la carne, cuoppi di pesce fritto al momento per chi preferisce i sapori di mare, oppure pizze, piadine, polenta e poi polpette, arancini, olive all’ascolana e altre specialità della cucina regionale.

E' possibile assaggiare anche le delizie zuccherate che includono frittelle, crepes, waffle, cannoli siciliani, churros, gelato e tante altre bontà.

Chiampo Street Food Festival dal 15 al 18 luglio 2021

Musica tutte le sere

Aperto dalle ore 18:00 alle 02:00

Artisti Di Strada

Area Baby