Strafexpedition Ultratrail: la corsa sui sentieri della Grande Guerra

In Italia c’è solo un luogo che ha vissuto tutti i 41 mesi della Grande Guerra in prima linea: l’Altopiano di Asiago.

In questi luoghi si svolse l’offensiva più grande mai organizzata dagli asburgici, la “STRAFEXPEDITION”: la più grande battaglia di montagna mai combattuta dall’uomo. Tutte queste montagne, per oltre tre anni, divennero campi di battaglie e teatri di stragi orrende, ovunque si possono scoprire resti e testimonianze della Grande Guerra, sentieri fortificati, linee trincerate, appostamenti, baraccamenti e strutture difensive per presidi.

L’Associazione Sportiva7Comuni in collaborazione con sezioni Alpini Altopiano di Asiago, Soccorso Alpino, Protezione Civile Asiago e Roana, Associazione Carabinieri e vari gruppi di volontariato locale, organizza sabato 6 luglio e domenica 7 luglio 2024 la STRAFEXPEDITION ULTRATRAIL, corsa in montagna di 20, 37 e 55 km sui sentieri della memoria.



Il percorso avrà un dislivello positivo di 2500 metri e porterà gli atleti a percorrere i luoghi più significativi e drammatici della Grande Guerra: Vezzena, Mandriolo, Larici, Portule, Cima 12, Ortigara, Zebio, sino all’arrivo nella centralissima piazza di Asiago.



Associazione Sportiva 7 Comuni INFO 3472258690 sportiva7comuni@gmail.com www.strafexpedition.it