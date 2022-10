Storie miti e misteri attorno al lago

Al Lago di Fimon e nei boschi che lo circondano, l'associazione propone una passeggiata Misteriosa in cui si raccontano storie e leggende fortemente legati alla natura.

Accompagnati da Riccardo verranno narrati fantastici e paurosi (ma non troppo) aneddoti sul Lago di Fimon.



DOMENICA 23 OTTOBRE E DOMENICA 30 OTTOBRE ALLE 16:30

DURATA prevista: 2 ore e mezza circa con pause comprese.

LIVELLO DI DIFFICOLTA': basso

DATI TECNICI: lunghezza 4 km; dislivello 100 m circa

PREZZO: 15 euro.

I bambini fino a tre anni non pagano.

Fino a dieci anni pagano 7,5 euro.

E' PREVISTO UNO SCONTO DEL 20% alle famiglie di almeno 4 persone

IL PERCORSO E' FATTIBILE CON PASSEGGINI DI TIPO SPORTIVO ?

Sei invitato ad indossare indumenti adatti alla stagione, al clima e scarpe con suola scolpita

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, tramite email a: cammina.respira.rallenta@gmail.com (lasciando gentilmente un contatto telefonico).

Oppure tramite WhatsApp al 339 657 2916 Eleonora

L’evento si realizzerà con un numero minimo di partecipanti.



Esercita la professione ai sensi della L. 4/2013.