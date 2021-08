Storia e natura a Monte Fior: escursione guidata

Le Guide Ambientali Escursionistiche propongono un visita ai luoghi narrati da Emilio Lussu nel suo libro di memorie "Un anno sull'Altopiano": Monte Fior, le trincee, i magnifici fenomeni carsici della natura dell’Altopiano di Asiago.

Si percorreranno dei magnifici luoghi immaginando di avere il capitano Lussu a fianco, come se fosse proprio lui la guida.

Si vedrà "la città di roccia" fatta dalle conformazioni tipiche del carsismo che in questi luoghi scolpisce paesaggi si una bellezza unica.



Durata prevista 4-5 ore

Dislivello: 290 mt - percorso ad anello lungo 6,2 km

Facile, adatto a tutti anche ai bambini, purché attrezzati per camminare in sentieri di montagna.

Partecipazione € 15 (adulti) - € 8 (ragazzi) - gratuito fino a 12 anni



Prenotazione obbligatoria tel. o SMS: 349 465 8514



Ritrovo DOMENICA 22 AGOSTO ore 9 presso Rifugio Campomulo



Dettagli dell'itinerario qui: https://www.venicearound.it/meta/un-anno-sullaltopiano-emilio-lussu-e-monte-fior/