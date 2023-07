Storia di amore e di alberi nel Brolo del Palazzo Vescovile

Prezzo non disponibile

"Storia di amore e di alberi", ispirato al romanzo “L'uomo che piantava gli alberi” di Jean Giono, lancia un messaggio d'amore universale per l'albero e la natura.

Domenica 30 luglio alle 9:30 Il Giardino di Alice 2023 compie il suo primo giro di boa con lo spettacolo "Storia di amore e di alberi" della Compagnia INTI

Un piccolo uomo entra nel parco senza sapere perché è lì e cosa deve fare. Porta con sé pure una vecchia valigia recuperata chissà dove. Ma chi è? Appena si sente un po’ meno estraneo, trova il coraggio di confessare le sue disavventure e come un fiume in piena racconta di nuvole perdute, cieli e montagne, circhi, canarini, leoni e clown, ma soprattutto di un grande uomo, piccolo giardiniere di Dio, della sua poetica resistenza e della sua ostinata generosità: racconta di un uomo che piantava gli alberi. E dopo di lui, di una donna che indossava delle scarpe rosse molto belle ma troppo, troppo strette...

Appuntamento alle ore 9:30 domenica 30 presso il brolo del Palazzo Vescovile di Vicenza in contrà della Fascina 26.

Ingresso: a pagamento: biglietto: 4€

Informazioni al numero 3498842360