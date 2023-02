FLUSSE + Delos Vicenza + Loggia del Crepuscolo ti aspettano per una lunga notte durante la quale avrai la possibilità di esplorare la rivolta che ha segnato la storia del movimento LGBT+.



COSA TI ASPETTA



18.30 Apertura del Circolo Cosmos



19.00 Parliamo del gioco di ruolo “Stonewall 1969: A war Story” [2023, Asterisco Edizioni] con Stefano Burchi [autore e game designer] + Marta Palvarini [Project Manager] + La Gilda del Cassero



20.00 Intervallo MusicALE - Joyful sounds for free souls

[Dj-set di Ale Bhg]



20.45 Inizio GDR “Stonewall 1969: A war Story” - SOLO SU PRENOTAZIONE

Emozioni, segreti, lotta, scelte a nervi (più o meno) saldi: scegli il tuo personaggio e immergiti in 3 ore di intenso roleplaying game.



Durante la serata sarà possibile giocare con una selezione di giochi da tavolo della Loggia del Crepuscolo.



INGRESSO LIBERO - consumazione riservata all? soci? del Circolo (è possibile tesserarsi la sera stessa dell’evento).



—--------------------------------



COME PARTECIPARE AL GIOCO



Per garantire la migliore esperienza, il GDR è riservato a 12 partecipanti. Per partecipare compila il modulo che trovi qui >> https://forms.gle/JbwW8AynMJ4x6TFh8 << e presentati entro le 20.45 a Porto Burci. Una volta iniziato il gioco non sarà più possibile aggiungersi al tavolo.



-----------------------



PERCHÉ STONEWALL?





Così Stonewall passò alla storia: quella notte nacque il movimento di liberazione omosessuale nella sua incarnazione moderna, che ha portato a una lotta costante contro la discriminazione basata sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere, per il riconoscimento dei diritti civili.