"Stone Portraits" mostra personale di Emanuel Zoncato

Inaugurazione Sabato 19 settembre 2020 alle ore 18:00

presso Qu.Bi Gallery in corso Fogazzaro, 21 a Vicenza

È necessario prenotare la propria partecipazione al numero 0444 1871902



Domenica 4 ottobre 2020 alle ore 17:30

Performance poetica di Edoardo Gallo con Valentina Cacco al violoncello

È necessario prenotare la propria partecipazione al numero 0444 1871902



Emanuel Zoncato è uno scultore che lavora la pietra con quel consumato mestiere che esige una logica e una necessità che sono della materia lapidea prima ancora di essere dell’artista in simbiosi con essa. Procedendo dalla conoscenza del mestiere fino al punto di entrare nella pietra e di identificarsi con essa, le infonde quell’ideale di bellezza che ha maturato dentro di sé. [...]

La testafemminile, perfettamente delineata nel blocco di pietra da cui prende vita, sembra sprigionare dalla chioma fluente pensieri in libertà. Il volto intersecato da un piano levigato che si oppone alla parte lasciata grezza, crea soggezioni di natura psichica oltre che visiva. È un’operazione diversa

dall’arte del levare, ove materia e forma spesso rivelano un dissidio interiore. Una chiusa armonia governa queste figure, che il sonno protegge da contaminazioni esterne. Un valore simbolico ha il colore acceso sulle levigate superficidei facecolor,squadernate in modo da poter cogliere da angolature diverse i proli dei volti coricati sulla pietra come su morbidi guanciali.

Memore delle sculture che un tempo venivano dipinte, Zoncato si avvale della libertà concessa all’artista contemporaneo per caricare di significati altri le sue creazioni, adottando una logica che è la stessa che governa l’universo dei sogni. Ecco allora che la sua mano tecnica trasfigura ogni meccanica

materialità in una sorta di spirituale evasione.

Giuliano Menato



Orari:

dal lunedì al venerdì

10.00 - 13.00 e 15.00 - 18.00

sabato 15.30 - 18.30

domenica chiuso

ingresso libero