Stereotipi di genere nella letteratura per bambini

"Quanto di noi, consapevolmente o inconsapevolmente, è presente nella relazione con i nostri bambini? E in particolare: quanto siamo in grado di lasciare liberi i nostri bambini e bambine di esprimersi senza preconcetti e di immaginarsi grandi senza limiti e barriere? Il nostro modo di essere è il frutto dell’educazione ricevuta a scuola e in famiglia e il contesto in cui viviamo manda continui segnali che ci condizionano profondamente: è così che nascono gli stereotipi che vogliono bambini e bambine rigidamente divisi in maschi e femmine, con gusti, propensioni, ruoli e attività preferite, definiti in modo netto e univoco. Attraverso gli albi illustrati, potente unione di immagini e parole, si costruisce sin dalla prima infanzia l’immaginario, si trasmettono luoghi comuni e pregiudizi o, al contrario, si incentivano la curiosità, il desiderio di sperimentarsi, la voglia di raccontarsi e confrontarsi con ciò che è diverso da sé. Un incontro per stimolare la sensibilità verso la ricerca di rappresentazioni che invitino bambini e bambine a compiere scelte, fare esperienze, avere sogni e ambizioni, leggere il mondo in modo libero, a prescindere dal proprio sesso." presentazione dell'incontro organizzato da Donnachiamadonna.



Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.



Per l'accesso è necessario esibire la certificazione verde COVID-19 (Green pass), in ottemperanza alle disposizioni vigenti (Decreto-Legge del 23 luglio 2021, n. 105).

