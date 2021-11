Assegnate le stelle Michelin: i ristoranti vicentini premiati

La Guida Michelin 2022 è stata presentata oggi (23 novembre) confermando che la cucina italiana sta lavorando all’insegna dell’inventiva e della qualità, e che è sempre pronta a rinnovarsi.

Il Bel Paese, nazione per eccellenza vocata al dinamismo e al cambiamento per quanto concerne la buona tavola non si è lasciata scoraggiare dalle difficoltà della situazione pandemica.

«E quindi uscimmo a riveder le stelle». Comincia con una citazione di Dante l'assegnazione dei premi, come l’uscita dall’inferno e pronti ad entrare – almeno – nel purgatorio della «nuova normalità».

Qui di seguito andiamo a conoscere i brillanti protagonisti della “volta celeste” di questa 67^ edizione.

Il Veneto è la seconda regione d'Italia per numero di locali stellati, ben 36.

I ristoranti vicentini premiati

New entry: La Favellina - Chef Federico Pettenuzzo - Malo VI

Tre Stelle MICHELIN

In Veneto il massimo punteggio va solo alle Calandre di Rubano

Due Stelle MICHELIN

Si conferma al vertice della ristorazione della nostra provincia La Peca di Lonigo

Una Stella MICHELIN

Altissimo (VI) - Casin del Gamba

Arzignano (VI) - Damini Macelleria & Affini

Asiago (VI) - Stube Gourmet

Asiago (VI) - La Tana Gourmet

Barbarano Vicentino (VI) - Aqua Crua

Malo (VI) - La Favellina New entry

Schio (VI) - Spinechile

Vicenza- Matteo Grandi Il Garbaldi

In Veneto

Scorzè (VE) - San Martino

Venezia (VE) - Local N

Venezia (VE) - Oro Restaurant

Venezia (VE) - Quadri

Venezia (VE) - Wistèria N

Venezia (VE) - Zanze XVI N

Venezia/Mazzorbo (VE) - Venissa

Verona (VR) - Il Desco

Verona (VR) - 12 Apostoli

Bardolino (VR) - La Veranda del Color

Borgoricco (PD) - Storie d'Amore

Castelfranco Veneto (TV) - Feva

Cavaion Veronese (VR) - Oseleta

Cortina d'Ampezzo (BL) - Sanbrite

Cortina d'Ampezzo (BL) - Tivoli

Malcesine (VR) - Vecchia Malcesine

Oderzo (TV) - Gellius

Pieve d'Alpago (BL) - Dolada

Pontelongo (PD) - Lazzaro 1915

Puos d'Alpago (BL) - Locanda San Lorenzo

Romagnano (VR) - La Cru

Roverchiara (VR) - Locanda le 4 Ciacole N

San Pietro in Cariano / Corrubbio (VR) - Amistà

La Guida MICHELIN

La Guida Michelin nasce in Francia nel 1900, creata dai fratelli Édouard e André Michelin, i fondatori del noto marchio di pneumatici, per aiutare gli automobilisti in viaggio che, allora, era spesso avventuroso. Conteneva informazioni pratiche (dove fare rifornimento, dove trovare un’officina, dove cambiare i pneumatici) e indicazioni su dove mangiare e dormire. In Italia, la prima Guida Michelin è del 1956.

I rigorosi criteri di selezione, applicati in modo omogeneo in 30 Paesi, rendono la Guida Michelin un riferimento nel campo della ristorazione. Gli ispettori Michelin operano in modo anonimo seguendo una consolidata metodologia in tutto il mondo e pagano il conto al ristorante, valutando esclusivamente la qualità della cucina in base a cinque criteri: qualità dei prodotti, gusto e abilità nella preparazione dei piatti e nella combinazione dei sapori, cucina rivelatrice della personalità dello chef, rapporto qualità/prezzo e continuità nel tempo.

Ne consegue che la qualità di un ristorante stellato è la stessa a Firenze e a New York, così come a Vicenza o a Londra.