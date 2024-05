Stefano Nardon in concerto: piazza delle erbe, Vicenza

Sabato 18 Maggio 2024 si esibirà in Piazza delle Erbe in occasione del Vicenza Jazz Stefano Nardon.

L'artista presenterà il suo primo album da solista: "Oasi" in uscita venerdì 17 maggio su tutte le piattaforme streaming e online.

L'album composto da brani strumentali e cantati, spazia dal R&B/Soul, Jazz all'elettronica.

Ad accompagnare Stefano Nardon sul palco ci sarà Alessandro Barbieri alla batteria.

Un appuntamento da non perdere.



Stefano Nardon e? un polistrumentista, cantautore e compositore classe ‘96.

Il suo sound fonde diversi generi musicali quali Jazz, RnB, Soul e Funk.

Inizia a suonare nel garage di casa all'eta? di 6 anni grazie al padre. Dopo diverse esperienze in gruppi

musicali, intraprende una carriera da solista autoproducendo interamente diversi singoli.



studio al Treviso Suona Jazz Festival.