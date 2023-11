GIOVEDI' 16 NOVEMBRE da Birrone Taproom arriva: STASERA BIRRIAMOCI!!

Una serata da condividere con chi vuoi in compagnia della nostra nuova MONA MOUR, una birra elegante, ma intrigante che piace sia a me che a te!

Per l'occasione SOLO PER UN GIORNO BIRRA MEDIA A 4€ !!



PRENOTA ORA >> https://ow.ly/gS2g50PSlef



Gallery

334.2053333